Алексей Раводин — первый главный арбитр в истории чемпионатов России, проведший 1000 игр

Алексей Раводин стал первым главным арбитром в истории чемпионатов России, проведшим 1000 матчей. Юбилей пришёлся на встречу Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт лиги.

Раводин проводит 20-й сезон в высших дивизионах отечественного хоккея. Судить матчи профессиональных команд он начал ещё в сезоне-1999/2000, когда впервые вышел на лёд в качестве линейного арбитра на игре Высшей лиги «Спартак» — ЦСКА 8 января 2000 года (главным арбитром был Александр Зайцев, а вторым лайнсменом Александр Камуркин). Он дебютировал на высшем уровне в возрасте 25 лет и 148 дней 21 сентября 2003 года на глазах девяти с лишним тысяч зрителей в Ярославле, где «Локомотив» принимал «Торпедо».

Моложе Раводина в чемпионатах России в качестве главного арбитра дебютировал только Алексей Васильев — 25 лет и 43 дня. Третьим — и последним — арбитром, дебютировавшим в возрасте до 26 лет, был Роман Гофман (25 лет и 254 дня).

В регулярных чемпионатах Раводину чаще остальных приходилось работать на матчах СКА (109), «Салавата Юлаева» (103), «Ак Барса» (87), «Авангарда» (80), ЦСКА (78), магнитогорского «Металлурга» (73), московского «Динамо» (72), «Сибири» (69), «Витязя» (68) и «Локомотива» (68). В плей офф — СКА (32), «Ак Барса» (30), «Локомотива» (29), магнитогорского «Металлурга» (27), ЦСКА (26), «Салавата Юлаева» (21), «Авангарда» (20), московского «Динамо» (17), «Барыса» (11) и «Спартака» (10).



В плей-офф Раводин провёл 151 матч. Из них в первом раунде 69, во втором 45, в третьем 25, в финалах — 12. Четыре раза ему было доверено судить седьмой матч серии, в том числе в прошлогоднем финале.