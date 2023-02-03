Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даливаль: Трямкин отказался продлевать контракт с «Автомобилистом» и сосредоточится на НХЛ

Даливаль: Трямкин отказался продлевать контракт с «Автомобилистом» и сосредоточится на НХЛ
Комментарии

Известный североамериканский журналист Рик Даливаль на своей странице в «Твиттере» рассказал о будущем российского защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина.

«Агент Никиты Трямкина Тодд Даймонд рассказал, что на Никиту будет огромный спрос. Никита отказался от продления контракта со своим клубом КХЛ. Сейчас он сосредоточен на сезоне в КХЛ, затем мы сосредоточимся на НХЛ. Исключительный статус «Ванкувера» больше не является фактором», — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний российский защитник принял участие в 56 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 10 очков при общем показателе полезности «+9». В 2014 году Трямкин был задрафтован «Ванкувером» в третьем раунде под общим 66-м номером.

«Мы уже не бегаем просто так по площадке». Защитник лидера КХЛ – о прорыве «Автомобилиста» «Мы уже не бегаем просто так по площадке». Защитник лидера КХЛ – о прорыве «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023