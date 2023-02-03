Даливаль: Трямкин отказался продлевать контракт с «Автомобилистом» и сосредоточится на НХЛ

Известный североамериканский журналист Рик Даливаль на своей странице в «Твиттере» рассказал о будущем российского защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина.

«Агент Никиты Трямкина Тодд Даймонд рассказал, что на Никиту будет огромный спрос. Никита отказался от продления контракта со своим клубом КХЛ. Сейчас он сосредоточен на сезоне в КХЛ, затем мы сосредоточимся на НХЛ. Исключительный статус «Ванкувера» больше не является фактором», — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний российский защитник принял участие в 56 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 10 очков при общем показателе полезности «+9». В 2014 году Трямкин был задрафтован «Ванкувером» в третьем раунде под общим 66-м номером.