Тренерский штаб «Автомобилиста» прибыл на матч с «Трактором» в рокерских косухах
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Тренерский штаб «Автомобилиста» прибыл на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» в стиле рок, сообщает официальный телеграм-канал команды.
Так, наставники екатеринбургского клуба поверх рубашек с галстуками надели косухи — классический атрибут рокеров. Кроме того, в перерыве встречи выступила известная рок-группа «Агата Кристи». Журналист, бравший интервью у главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина в перерыве, был в таком же образе — в косухе и бандане.
Напомним, в эти минуты на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимает челябинский «Трактор». К началу третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев единственный гол забил Кёртис Валк.
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