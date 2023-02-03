«Трактор» обыграл «Автомобилист» и сократил отставание от зоны плей-офф

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
На 23-й минуте Пётр Хохряков с передачи Теэму Пулккинена вывел челябинцев вперёд. На 25-й минуте Максим Шабанов удвоил преимущество «Трактора». Очки за результативные передачи получили Никита Тертышный и Владимир Ткачёв. Через полторы минуты Кёртис Валк, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Баллы за передачи получили Сергей Широков и Стефан Да Коста.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 5 февраля в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» 7 февраля примет «Витязь».
- 3 февраля 2023
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