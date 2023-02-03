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«Трактор» обыграл «Автомобилист» и сократил отставание от зоны плей-офф

«Трактор» обыграл «Автомобилист» и сократил отставание от зоны плей-офф
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Хохряков (Пулккинен) – 22:16 (5x5)   0:2 Шабанов (Тертышный, Ткачёв) – 24:34 (5x5)   1:2 Валк (Широков, Да Коста) – 26:04 (5x4)

На 23-й минуте Пётр Хохряков с передачи Теэму Пулккинена вывел челябинцев вперёд. На 25-й минуте Максим Шабанов удвоил преимущество «Трактора». Очки за результативные передачи получили Никита Тертышный и Владимир Ткачёв. Через полторы минуты Кёртис Валк, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Баллы за передачи получили Сергей Широков и Стефан Да Коста.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 5 февраля в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» 7 февраля примет «Витязь».

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