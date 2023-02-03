«Он с другой планеты». Овечкин поделился мнением о Конноре Макдэвиде
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о канадском капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.
«Он с другой планеты. То, как он ведёт игру. Как контролирует шайбу. Как контролирует свою скорость. За его игрой очень интересно смотреть».
Это не всего лишь один игрок и не всего лишь один год. Он постоянно делает это. Каждый год. Приятно видеть. Это здорово для нас. Это здорово для болельщиков. Это здорово для детей», — приводит слова Овечкина Toronto Sun.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний Макдэвид принял участие в 50 матчах, в которых забросил 41 шайбу и отдал 51 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 92 очка.
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
20:11
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:30
-
18:12
-
17:57
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:41
-
16:20
-
15:50
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
14:49
-
14:40
-
14:31
-
13:55
-
13:33
-
13:00
-
12:30
-
12:13
-
11:50
-
11:33
-
11:18
-
10:42
-
10:18
-
09:59
-
09:38
-
09:22
Партнерский контент