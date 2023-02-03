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«Он с другой планеты». Овечкин поделился мнением о Конноре Макдэвиде

«Он с другой планеты». Овечкин поделился мнением о Конноре Макдэвиде
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о канадском капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Он с другой планеты. То, как он ведёт игру. Как контролирует шайбу. Как контролирует свою скорость. За его игрой очень интересно смотреть».

Это не всего лишь один игрок и не всего лишь один год. Он постоянно делает это. Каждый год. Приятно видеть. Это здорово для нас. Это здорово для болельщиков. Это здорово для детей», — приводит слова Овечкина Toronto Sun.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний Макдэвид принял участие в 50 матчах, в которых забросил 41 шайбу и отдал 51 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 92 очка.

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