«Кто эти рейтинги-то составляет?» Илья Сорокин высказался о возможности выиграть «Везину»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о возможности завоевать приз лучшему голкиперу НХЛ — «Везину Трофи». Ряд североамериканских журналистов называют российского стража ворот одним из главных претендентов на награду.
«Я сейчас на втором месте среди претендентов на «Везину»? Кто эти рейтинги-то составляет? Пресса? Честно скажу, не понимаю, как я там оказался. Команда пока вне зоны плей-офф, у меня статистика не самая лучшая. Откуда я в списке претендентов?
Не хочу ли, как Улльмарк, находящийся на первом месте, после побед красиво обниматься с бэкапом? Будь у меня такая статистика побед, как у Линуса, то, возможно, мы бы с Варламовым и обнимались. Я иногда захожу на сайте посмотреть его цифры. С ума сойти.
У Игоря Шестёркина она уже есть? Это как в фильме «Гонка», где два спортсмена стараются превзойти друг друга. Один попадает в аварию, и другой повторяет это. В этом смысле, конечно, я настроен на приз, но если серьёзно, то я уже говорил о ценности всех личных достижений», — приводит слова Сорокина «Спорт-экспресс».
Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 36 матчах, одержав победы в 16. Сорокин в среднем за встречу отражает 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,38.
- 3 февраля 2023
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