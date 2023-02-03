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Радулов провёл сокрушительный силовой приём против игрока СКА на первой минуте

Радулов провёл сокрушительный силовой приём против игрока СКА на первой минуте
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором СКА принимает казанский «Ак Барс». После первого периода счёт равный — 3:3.

На первой же минуте опытный нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отметился сокрушительным силовым приёмом. В средней зоне форвард попытался забрать контроль над шайбой и остановился. В этот момент в Радулова влетел 27-летний нападающий СКА Валентин Зыков. Тем не менее хоккеист казанской команды успел приготовиться к силовому приёму и жёстко встретил соперника. Зыков отлетел от Радулова, упав на лёд. Казанский нападающий, в свою очередь, сохранил равновесие и продолжил борьбу за шайбу.

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