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Главный тренер «Автомобилиста» объяснил поражение от аутсайдера Востока «Трактора»

Главный тренер «Автомобилиста» объяснил поражение от аутсайдера Востока «Трактора»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Трактором».

«Потрясающая обстановка на стадионе, очень неприятно проигрывать. Два гола эти от рикошета, контратаки пропустили. Вроде 40 бросков, но не было закрывания вратаря, черновой работы, хотя добавили в третьем периоде в агрессии, однако гола не хватило.

Чего не хватило для взлома обороны? Когда были броски от защитников, не было игрока на подставлениии, не было точного броска с пятака, не давал соперник их сделать. Отсутствие Эберта? Получил повреждение.

Неуверенная игра Блэкера? Мы ещё не смотрели матч, проанализируем, большинство с его участием сработало, у нас есть время до следующего матча.

Ход матча? Начали немного неуверенно, отдавали сопернику шайбу на первом месте, из-за этого было преимущество. Второй период провели сильнее, но проиграли — как я говорил, гол с рикошета и контратака, против нас многие играют на контратаках. Предупреждаем ребят, что ждут наших ошибок.

Есть ли у вас любимая группа уральского рока? Я больше поп-музыку люблю, могу рок под настроение послушать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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