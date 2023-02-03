Дмитрий Яшкин побил рекорд СКА по количеству голов за один сезон, обойдя Илью Ковальчука

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором СКА принимает казанский «Ак Барс». К началу второго периода выигрывают гости со счётом 4:3.
На 14-й минуте, когда между командами были равенство — 2:2, защитник СКА Александр Никишин в чужой зоне развернулся у борта и сделал наброс на пятак. Нападающий Дмитрий Яшкин ловко подставил клюшку и переправил шайбу мимо Тимура Билялова.
Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, чешский форвард забросил 33-ю шайбу в сезоне. Благодаря этому Яшкин побил клубный рекорд по количеству голов за сезон. Ранее достижение принадлежало Илье Ковальчуку (32 шайбы в сезоне-2016/2017).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 3 февраля 2023
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