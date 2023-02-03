Московское «Динамо» обыграло «Барыс», нанеся астанинцам третье поражение подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

На седьмой минуте Никита Михайлис вывел гостей вперёд. На девятой минуте Джордан Уил сравнял счёт. На 25-й минуте Максим Джиошвили вывел москвичей вперёд. На 30-й минуте Дмитрий Шевченко восстановил равенство — 2:2. На 39-й минуте Егор Мартынов, реализовав численное большинство, в третий раз забросил шайбу в ворота гостей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 5 февраля в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» 7 февраля примет «Сочи».