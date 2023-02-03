Московское «Динамо» обыграло «Барыс», нанеся астанинцам третье поражение подряд
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2023, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
0:1 Михайлис – 06:39 (5x5) 1:1 Уил (Тринеев, Игумнов) – 08:28 (5x5) 2:1 Джиошвили (Муранов, Каблуков) – 24:30 (5x5) 2:2 Шевченко (Бекетаев, Савицкий) – 29:58 (5x5) 3:2 Мартынов (Менелл, Уил) – 38:21 (5x4)
На седьмой минуте Никита Михайлис вывел гостей вперёд. На девятой минуте Джордан Уил сравнял счёт. На 25-й минуте Максим Джиошвили вывел москвичей вперёд. На 30-й минуте Дмитрий Шевченко восстановил равенство — 2:2. На 39-й минуте Егор Мартынов, реализовав численное большинство, в третий раз забросил шайбу в ворота гостей.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 5 февраля в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» 7 февраля примет «Сочи».
Комментарии
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