«Нефтехимик» нанёс «Спартаку» четвёртое поражение подряд

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

На 15-й минуте Рафаэль Бикмуллин вывел нижнекамскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Сидоров и Семён Кизимов. На 27-й минуте Евгений Кашников, реализовав численное большинство после паса Андрея Чивилёва, удвоил преимущество гостей. На 46-й минуте Павел Порядин с передачи Энтони Камары забросил третью шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 5 февраля в гостях сыграет с «Витязем». «Спартак» 7 февраля в Минске встретится с местным «Динамо».