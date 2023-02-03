«Нефтехимик» нанёс «Спартаку» четвёртое поражение подряд
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2023, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Бикмуллин (Сидоров, Кизимов) – 14:42 (5x5) 0:2 Кашников (Чивилёв) – 26:04 (5x4) 0:3 Порядин (Камара) – 45:01 (5x5) 1:3 Цыплаков (Принс) – 49:12 (5x5) 2:3 Свечков – 59:14 (6x5)
На 15-й минуте Рафаэль Бикмуллин вывел нижнекамскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Сидоров и Семён Кизимов. На 27-й минуте Евгений Кашников, реализовав численное большинство после паса Андрея Чивилёва, удвоил преимущество гостей. На 46-й минуте Павел Порядин с передачи Энтони Камары забросил третью шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 5 февраля в гостях сыграет с «Витязем». «Спартак» 7 февраля в Минске встретится с местным «Динамо».
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