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СКА уверенно обыграл «Ак Барс» в матче с 11 голами, у Эмиля Галимова покер

СКА уверенно обыграл «Ак Барс» в матче с 11 голами, у Эмиля Галимова покер
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Шипачёв – 04:35 (5x4)   1:1 Никишин – 08:57 (5x5)   1:2 Воронков (Сафонов) – 10:19 (5x5)   2:2 Галимов (Яшкин) – 11:26 (5x5)   3:2 Яшкин (Никишин, Хуснутдинов) – 13:48 (5x5)   3:3 Сафонов (Журавлёв, Юдин) – 17:24 (5x5)   3:4 Войнов (А. Радулов) – 20:38 (5x5)   4:4 Галимов (Хуснутдинов) – 36:48 (5x5)   5:4 Хуснутдинов (Воробьёв, Никишин) – 39:53 (5x4)   6:4 Галимов (Рукавишников, Хуснутдинов) – 54:09 (5x5)   7:4 Галимов (Яшкин) – 56:06 (5x5)

На пятой минуте Вадим Шипачёв вывел казанцев вперёд. На девятой Александр Никишин сравнял счёт. Через 82 секунды Дмитрий Воронков с передачи Ильи Сафонова забил второй гол в ворота СКА. Спустя ещё 67 секунд Эмиль Галимов восстановил равенство в счёте, а через две минуты Дмитрий Яшкин вывел армейцев вперёд. На 18-й минуте Илья Сафонов сделал счёт 3:3. На 21-й минуте Вячеслав Войнов после паса Александра Радулова вновь вывел «Ак Барс» вперёд. На 37-й минуте Эмиль Галимов оформил дубль. На 40-й минуте Марат Хуснутдинов вывел СКА вперёд. На 55-й минуте Галимов оформил хет-трик, а через две минуты — покер.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 5 февраля в гостях сыграет с «Куньлунем». СКА 7 февраля в Магнитогорске встретится с «Металлургом».

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