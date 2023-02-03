СКА уверенно обыграл «Ак Барс» в матче с 11 голами, у Эмиля Галимова покер

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).

На пятой минуте Вадим Шипачёв вывел казанцев вперёд. На девятой Александр Никишин сравнял счёт. Через 82 секунды Дмитрий Воронков с передачи Ильи Сафонова забил второй гол в ворота СКА. Спустя ещё 67 секунд Эмиль Галимов восстановил равенство в счёте, а через две минуты Дмитрий Яшкин вывел армейцев вперёд. На 18-й минуте Илья Сафонов сделал счёт 3:3. На 21-й минуте Вячеслав Войнов после паса Александра Радулова вновь вывел «Ак Барс» вперёд. На 37-й минуте Эмиль Галимов оформил дубль. На 40-й минуте Марат Хуснутдинов вывел СКА вперёд. На 55-й минуте Галимов оформил хет-трик, а через две минуты — покер.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 5 февраля в гостях сыграет с «Куньлунем». СКА 7 февраля в Магнитогорске встретится с «Металлургом».

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