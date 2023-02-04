Тимкин сносил Калиниченко, Каменев ставил победную точку. Лучшие фото победы ЦСКА

3 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.
На 15-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, забросив в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Павел Карнаухов и Адам Рейдеборн. На 34-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество ЦСКА. На 42-й минуте Сергей Плотников забросил третью шайбу в ворота «Салавата». На 47-й минуте Иван Дроздов отыграл один гол. На 54-й минуте Александр Хмелевски сократил отставание до минимума, но на 57-й минуте Владислав Каменев вновь вернул разрыв в два гола.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 4 февраля 2023
-
10:03
-
10:00
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:27
-
08:12
-
08:00
-
07:41
-
07:30
-
06:49
-
06:12
-
05:47
-
05:30
-
05:19
-
05:13
-
04:19
-
03:42
-
02:43
- 3 февраля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:37
-
23:26
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:44
-
22:37
-
22:27
-
22:25
-
22:22