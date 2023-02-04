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Тимкин сносил Калиниченко, Каменев ставил победную точку. Лучшие фото победы ЦСКА

Тимкин сносил Калиниченко, Каменев ставил победную точку. Лучшие фото победы ЦСКА
ЦСКА — «Салават Юлаев»
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3 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.

На 15-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, забросив в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Павел Карнаухов и Адам Рейдеборн. На 34-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество ЦСКА. На 42-й минуте Сергей Плотников забросил третью шайбу в ворота «Салавата». На 47-й минуте Иван Дроздов отыграл один гол. На 54-й минуте Александр Хмелевски сократил отставание до минимума, но на 57-й минуте Владислав Каменев вновь вернул разрыв в два гола.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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