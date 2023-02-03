Кудашов — о контракте: предложения от «Динамо» нет, и я даже не знаю, будет ли оно
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче с «Барысом» прокомментировал ситуацию с новым контрактом с бело-голубыми.
«У меня нет контракта на следующий год, и никаких обсуждений и предложений у меня тоже не было. Если так копнуть, понимая, что происходит вокруг клуба и частично в самом клубе, я даже не знаю, будет предложение о продлении или нет. Но я готов ко всему.
В последний год у нас появилась ясность, кто и чем занимается, кто занимается хоккеем и спортом. Это Сопин, который занимается подбором игроков. Вся хоккейная часть лежит на нём. Естественно, тренеры и команда. Здесь есть чёткая ясность и взаимопонимание», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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