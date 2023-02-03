Главный тренер «Барыса» ответил на вопрос, остаётся ли ещё вера в попадание в плей-офф

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка ответил на вопрос, остаётся ли ещё вера в попадание в плей-офф.

«Конечно, для нас выдался тяжёлый матч, но сейчас лёгких встреч и не может быть по определению. В общем-то, проделали большую работу, но уже который матч индивидуальные ошибки сводят на нет наши командные усилия. В третьем периоде мы добавили и создавали хорошее давление, но не смогли забить. Разочарованы результатом и готовимся к следующему матчу.

Моральная обстановка в коллективе на фоне ситуации в таблице, верим ли в то, что плей-офф достижим? Ребята стараются, и я не могу предъявить претензий к ним по работе и самоотдаче. Но такие невынужденные ошибки, технический брак… Ещё раз говорю, что на каждую встречу мы выходим с одной только мыслью, и мы не смотрим на низ таблицы, а просто хотим выиграть каждый матч, а там уже посмотрим по завершению», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.