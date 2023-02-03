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Скабелка: «Барыс» проходит перестройку

Скабелка: «Барыс» проходит перестройку
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал ситуацию в клубе.

«Чего не хватает в завершении атак? Наверное, многих факторов. Сейчас команда проходит такую перестройку и вот такой этап. Если в прошлые годы основной ударной и забивной силой были легионеры, то сейчас те ребята, которые получали мало игровой практики или играли в третьем-четвёртом звеньях, выходят на ведущие роли. Не всегда у них получается, хотя для себя и Егор Петухов, и Антон Сагадеев забили достаточное количество голов. Но хладнокровия в завершении не хватает.

Что с Луисом? Банально заболел. Накануне мы приехали из Казани, и на завтра доктор сообщил, что Энтони приболел. Сергиенко у нас получил травму и не поможет до конца сезона», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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