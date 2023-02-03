Джиошвили: О’Делл — лучший игрок «Динамо». Его возвращение — плюс 100% команде

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался после победы в матче с «Барысом».
«Как все говорят, сейчас уже идёт мини плей-офф, такая репетиция. А когда в плей-офф ты ведёшь в одну шайбу, то можно и потерпеть. Нужно уметь терпеть, потому что это самое важное. Сегодня в третьем периоде мы и потерпели, и сыграли на контратаках. Хорошо, что выиграли. Если в одну шайбу, значит, в одну шайбу.
Согласен с тем, что у нас в Астане было меньше моментов, чем в сегодняшней встрече, а вот у «Барыса» там было достаточно моментов, тогда как здесь мы сыграли более правильно и не дали такого количества контратак, как в недавнем матче. В том матче где-то даже было страшно за вратаря, который в очень большом количестве моментов нас вытащил. Сегодня сыграли правильнее, и вот результат.
Долгожданное возвращение О’Делла? Эрик — это энерджайзер на льду, весельчак в раздевалке и просто хороший человек. Его возвращение — это плюс 100% команде. Он просто лучший игрок. Хорошо, что он с нами», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 3 февраля 2023
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