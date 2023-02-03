Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал семь пропущенных шайб от СКА

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА. Казанский клуб пропустил сразу семь шайб, сумев забросить только четыре. «Ак Барс» прервал победную серию из трёх матчей. Кроме того, это поражение стало лишь вторым в основное время для казанцев после возвращения Билялетдинова на пост главного тренера.

«Какой может быть комментарий? Весёлая игра получилась, я понимаю, что зрители получили удовольствие, но не мы. Ничего не предвещало такого, к сожалению, мы допускали ненужные ошибки, после чего нам забивали. Есть вопросы, которые нужно поправлять, мы будем работать, исправлять их и улучшать игру.



В первые два периода борьба была равной, а в третьем моментов у нас было меньше? Связано это с ошибками, а почему они произошли, нам надо разобраться, сделать выводы. К сожалению, я тоже недоволен, что такое количество шайб было, мы столько никогда не пропускали. Но, видимо, где-то эмоции захлестнули, за счёт этого потеряли концентрацию.



Не было мысли заменить Тимура Билялова в ходе игры, чтобы повлиять на команду? Мы об этом говорили, но решили, что не было смысла это делать, дали возможность доработать до конца. Уже в третьем периоде было 3:3, насколько это для меня необычно? Мне кажется, в последнее время мы играем достаточно активно в атаке и в обороне тоже выполняем, что необходимо. Это же игра, нужно уметь и атаковать, и защищаться. Сегодня в атаке мы сделали, что смогли, а в обороне не справились с задачей», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».