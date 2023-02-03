Билялетдинов поделился мнением об Эмиле Галимове, оформившем покер в ворота «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о нападающем СКА Эмиле Галимове. Форвард помог санкт-петербургской команде одержать победу, оформив покер.

«Эмиль Галимов, с которым я работал, забил четыре гола, стало ли это сюрпризом? Нет, он хороший игрок, ничего удивительного в этом нет.



Хотели ли удивить соперника активным началом? Никого удивлять не нужно, мы понимали, что это хороший соперник, я и ребятам про это говорил. Тем интереснее играть — чем сильнее, тем лучше. Конечно, такие матчи нужно проводить с большой отдачей, эмоциональная должна быть игра, это всем понятно. Но выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок, всё очень просто.



Наш хоккей должен идти в сторону таких матчей, какой был сегодня? Мне кажется, сейчас все встречи как раз такие весёлые. Нет, не все? Ну, не по счёту, а по отдаче, по игре команд. Не так? Значит, я ошибаюсь. Во всяком случае, мне кажется, что мы в последнее время на правильном пути, играем достаточно активно.



Снова много мнений по поводу вратарской бригады «Ак Барса», насколько эти ребята готовы к большим задачам? Мы очень спокойно к этому относимся, у нас два достаточно надёжных вратаря. Сегодняшний матч — исключение, такое бывает. Это не проблема Тимура, а всей команды, поэтому мы в своих вратарей верим», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Отметим, что Галимов провёл 26-й матч в нынешнем регулярном чемпионате. Нападающий за встречу с «Ак Барсом» забросил столько же шайб, сколько за предыдущие 25 матчей. Всего Галимов в текущем сезоне набрал 14 (8+6) очков.