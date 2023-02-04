Виктория Азаренко выступает в качестве члена жюри на конкурсах мастерства Матча звёзд НХЛ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выступает в роли одного из членов жюри в одном из конкурсов мастерства на Матче звёзд НХЛ.



Помимо Азаернко, в список жюри вошли канадские актёры Адам Димарко и Дилан Плейфер, известные по сериалам «Леттеркенни» и «Белый лотос» соответственно. Кроме того, в список жюри входят члены команды WWE «Уличная нажива» Анджело Докинз и Монтез Форд, являющиеся трёхкратными командными чемпионами WWE.



Матч звёзд в 2023 году принимает «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.



Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и по два вратаря. Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять российских игроков.



В ночь с 3 на 4 февраля по московскому времени пройдёт конкурс мастерства. В ночь с 4 на 5 февраля состоится сам турнир в формате «три на три».

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