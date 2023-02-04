«Полный отстой». Журналист раскритиковал один из конкурсов на Матче звёзд НХЛ

Американский обозреватель НХЛ Шон Гентайлл иронично высказался насчёт одного из конкурсов матсерства, который состоялся на проходящем в эти минуты первом дне Матча звёзд НХЛ.



Одним из конкурсов стали соревнования вратарей в парах, в которых им было необходимо бросать из-за ворот, а затем постараться не пропустить шайбу от игроков противоположной команды.



Учитывая сложность правил и весьма низкий процент реализации выходов (голы смогли забить лишь два полевых игрока — хоккеистка Сара Нёрс и Натан Маккиннон — пользователи в социальных сетях раскритиковали конкурс, назвав его одним из самых скучных в истории.



Не остался в стороне и Гентайлл, написав сразу несколько ироничных сообщений в соцсетях.



«Люди, которые создают и организуют это мероприятие, похоже, тоже не понимают, что происходит.



Это полный отстой, который я вынужден смотреть по работе.



Готов поспорить на сто баксов, что кто-то сначала придумал название „Модный тандем“ (Tendy tandem — англ.), а затем уже попытался подогнать конкурс, который бы соответствовал этой фразе», — написал Гентайлл в своих социальных сетях.



Победителями конкурса стал дуэт голкипера «Нэшвилла» Ю́усе Саароса и вратаря «Виннипега» Коннора Хеллебайка.