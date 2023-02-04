Свечников одержал победу в забеге на скорость в Матче звёзд НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал победителем конкурса забега на скорость в Матче звёзд НХЛ — 2023.

22-летний россиянин сумел показать время 13.699 секунды. Его соперник по финалу форвард Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз») пробежал дистанцию за 14.114 секунды.



В финал не сумели попасть Чендлер Стивенсон («Вегас Голден Найтс»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз») и Кайл Макар («Колорадо Эвеланш»).

Отметим, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не попал в топ-5.

Матч звёзд в этом году принимает «Флорида Пантерз». Мероприятие пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут Матч Звёзд во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.