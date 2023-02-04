Овечкин занял 4-е место в конкурсе бросков на силу, не попав по воротам с 1-й попытки

Сегодня, 4 февраля, завершился конкурс бросков на силу в Матче звёзд НХЛ 2023 года.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал по воротам в первую попытку, а во вторую показал скорость броска в 95,1 мили в час. Победителем стал форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. Его скорость броска составила 103,2 мили в час.



В 2018 году российский хоккеист выиграл конкурс с броском в 101,3 мили в час.

Ранее Овечкин, его сын Сергей и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поучаствовали в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ — 2023. За свой буллит Овечкины и Кросби получили 40 очков.

Матч звёзд в этом году принимает «Флорида Пантерз». Само мероприятие пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля.

