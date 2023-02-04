Реакция Кучерова и Панарина на 100% попадания Макдэвида в конкурсе на точность броска

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид принял участие в конкурсе Матча звёзд НХЛ на точность броска. Суперзвезда лиги выбил четыре мишени из четырёх бросков, показав лучшее время в квалификации – 9,497 секунды, что является пятым результатом в истории конкурса. Благодаря этой попытке Макдэвид вытеснил из четвёрки российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова, который не прошёл во вторую стадию конкурса. Никита вместе с Артемием Панариным немного огорчились такому исходу.

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Примечательно, что во второй стадии конкурса Макдэвид вновь выбил четыре мишени из четырёх бросков, но его на доли секунды опередил форвард «Калгари» Назем Кадри, прошедший в финал. Конкурс выиграл нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон.