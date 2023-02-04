«О да!» Кросби ответил на предложение Овечкина выпить пива после завершения карьеры

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на предложение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина выпить пару бокалов пива после завершения карьеры и обсудить многолетнее соперничество на льду.

«О да (улыбается)! Нам будет что вспомнить», — цитирует Кросби RMNB.

Кросби и Овечкин стали победителями конкурса на самый эффектный буллит на Матче звёзд НХЛ – 2023. Совместно с сыном Овечкина Сергеем они исполнили буллит в стиле Никиты Кучерова. Жюри поставило хоккеистам максимальный балл.

В ночь на 5 февраля пройдут матчи среди дивизионов НХЛ. Кросби и Овечкин сыграют за команду Столичного дивизиона. Первый матч хоккеисты проведут с командой Атлантического дивизиона. Начало матча запланировано на 3:55 мск.

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