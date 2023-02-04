Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Феерия Овечкиных в Матче звёзд НХЛ, дебютный гол Роналду за «Аль-Наср». Главное к утру

Феерия Овечкиных в Матче звёзд НХЛ, дебютный гол Роналду за «Аль-Наср». Главное к утру
Комментарии

Сергей и Александр Овечкины в компании с Сидни Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит в Матче звёзд НХЛ, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился первым забитым мячом за новую команду в официальных встречах, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин и Кросби одержали победу в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ.
  2. Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» в официальных матчах.
  3. Источник: Роману Костомарову решено ампутировать пальцы ног.
  4. «Челси» не сумел обыграть «Фулхэм» в дебютном матче Энцо Фернандеса.
  5. СКА уверенно обыграл «Ак Барс» в матче с 11 голами, у Эмиля Галимова покер.
  6. Свечников одержал победу в забеге на скорость в Матче звёзд НХЛ.
  7. Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклин Нетс».
  8. Ник Кирьос признал вину в нападении на бывшую девушку. Суд снял с него обвинение.
  9. ФИФА не зарегистрировала переход Араухо в «Барселону». Клуб опоздал на 18 секунд.
  10. В FIS ответили на вопрос о возможности участия Большунова в ЧМ по персональной квоте.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023