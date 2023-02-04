Феерия Овечкиных в Матче звёзд НХЛ, дебютный гол Роналду за «Аль-Наср». Главное к утру
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Сергей и Александр Овечкины в компании с Сидни Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит в Матче звёзд НХЛ, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился первым забитым мячом за новую команду в официальных встречах, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Овечкин и Кросби одержали победу в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ.
- Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» в официальных матчах.
- Источник: Роману Костомарову решено ампутировать пальцы ног.
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