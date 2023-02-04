Овечкин признался, что он не любимый игрок его сына, и назвал фаворита

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не является любимым игроком своего сына Сергея.
«Я не любимый игрок своего сына, нет. Обе-Кюбель его любимый. Ещё он хочет увидеть Кросби, Макдэвида. Я ему уже надоел», — цитирует Овечкина NHL Network.
Николя Обе-Кюбель перешёл в «Вашингтон» в прошедшее межсезонье. Хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом году в составе «Колорадо». Напомним, нападающий уронил трофей на лёд, спеша на командное фото сразу после победы в решающем матче финала с «Тампа-Бэй». На кубке осталась характерная вмятина.
Обе-Кюбель является силовым форвардом, однако в текущем сезоне нередко появлялся в первом звене с Овечкиным. В текущем сезоне на счету 26-летнего канадца семь (2+5) очков в 21 матче за «Вашингтон».
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