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Кросби: сын Овечкина любит хоккей, было здорово увидеть их вместе на льду

Кросби: сын Овечкина любит хоккей, было здорово увидеть их вместе на льду
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился эмоциями от совместного буллита с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным и его сыном Сергеем. Хоккеисты выиграли конкурс на самый эффектный буллит, заработав максимальное количество баллов от жюри.

«Приятно, что его сын участвовал в этом. Также приятно было видеть Луонго. Думал, что я уже никогда не брошу по его воротам. Было весело разделить с ними этот момент. Я знаю, что сын Овечкина любит хоккей, и было здорово увидеть их вместе на льду», — цитирует Кросби пресс-служба «Питтсбурга».

В ночь на 5 февраля пройдут матчи среди дивизионов НХЛ. Кросби и Овечкин сыграют за команду Столичного дивизиона. Первый матч хоккеисты проведут с командой Атлантического дивизиона. Начало матча запланировано на 3:55 мск.

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