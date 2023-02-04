Кросби: сын Овечкина любит хоккей, было здорово увидеть их вместе на льду

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился эмоциями от совместного буллита с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным и его сыном Сергеем. Хоккеисты выиграли конкурс на самый эффектный буллит, заработав максимальное количество баллов от жюри.

«Приятно, что его сын участвовал в этом. Также приятно было видеть Луонго. Думал, что я уже никогда не брошу по его воротам. Было весело разделить с ними этот момент. Я знаю, что сын Овечкина любит хоккей, и было здорово увидеть их вместе на льду», — цитирует Кросби пресс-служба «Питтсбурга».

В ночь на 5 февраля пройдут матчи среди дивизионов НХЛ. Кросби и Овечкин сыграют за команду Столичного дивизиона. Первый матч хоккеисты проведут с командой Атлантического дивизиона. Начало матча запланировано на 3:55 мск.