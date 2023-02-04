Буше, Найт и Ткачёв не попали в состав «Авангарда» на повторный матч с «Амуром»
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Сегодня, 4 февраля, в Хабаровске состоится второй подряд матч между «Амуром» и «Авангардом». Стали известны составы на игру.
Примечательно, что омская команда сыграет без первого звена Рид Буше — Корбан Найт — Владимир Ткачёв. Также примечательным является дебют за «Авангард» в качестве стартового вратаря Алексея Мельничука. Его сменщиком является Андрей Мишуров.
Состав «Авангарда» на сегодняшний матч с «Амуром» выглядит следующим образом.
- Иван Телегин — Александр Дергачёв — Владимир Жарков; Дамир Шарипзянов — Зият Пайгин.
- Арсений Грицюк — Алекс Бродхёрст — Сергей Толчинский; Алексей Береглазов — Антон Белов.
- Иван Мирошниченко — Фёдор Малыхин — Никита Михайлов; Дмитрий Алексеев — Богдан Киселевич.
- Павел Дедунов — Семён Асташевский — Евгений Орлов; Михаил Гуляев.
Матч начнётся в 10:00 мск.
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