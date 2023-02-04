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Буше, Найт и Ткачёв не попали в состав «Авангарда» на повторный матч с «Амуром»

Буше, Найт и Ткачёв не попали в состав «Авангарда» на повторный матч с «Амуром»
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Сегодня, 4 февраля, в Хабаровске состоится второй подряд матч между «Амуром» и «Авангардом». Стали известны составы на игру.

Примечательно, что омская команда сыграет без первого звена Рид Буше — Корбан Найт — Владимир Ткачёв. Также примечательным является дебют за «Авангард» в качестве стартового вратаря Алексея Мельничука. Его сменщиком является Андрей Мишуров.

Состав «Авангарда» на сегодняшний матч с «Амуром» выглядит следующим образом.

  1. Иван Телегин — Александр Дергачёв — Владимир Жарков; Дамир Шарипзянов — Зият Пайгин.
  2. Арсений Грицюк — Алекс Бродхёрст — Сергей Толчинский; Алексей Береглазов — Антон Белов.
  3. Иван Мирошниченко — Фёдор Малыхин — Никита Михайлов; Дмитрий Алексеев — Богдан Киселевич.
  4. Павел Дедунов — Семён Асташевский — Евгений Орлов; Михаил Гуляев.

Матч начнётся в 10:00 мск.

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