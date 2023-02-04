«Это особенный момент для меня и моей семьи». Овечкин — о совместном буллите с сыном

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал совместный буллит со своим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Это было очень круто, думаю, всем понравилось. Сергей был счастлив, постоянно улыбался, всегда спрашивал, когда уже начнётся хоккей. Он немного расстроился, когда всё закончилось. В целом всё прошло на высшем уровне, ребята веселятся. Сделать это с Сидом – особенный момент. Фанатам понравилось, нам тоже. Это здорово для игры, здорово для нас обоих. И для Сергея.

Сложно сказать, кто подал эту идею, я хотел вывести Сергея на лёд, но знал, что будет тяжело придумать что-то вместе с ним. Но обе стороны сказали: «Давайте сделаем это». Сергей исполнил отличный финт, я думал, он будет бросать щелчком. Он учится. Много видео смотрит. Неважно, кто забивает, он всегда разговаривает сам с собой, всегда старается повторить финты. Сергей – фанат хоккея, 100%. Это особенные моменты для меня и моей семьи», — цитирует Овечкина RMNB.

За совместный буллит хоккеисты получили высший балл от жюри и стали победителями конкурса на самый эффектный буллит.