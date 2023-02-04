«Это особенный момент для меня и моей семьи». Овечкин — о совместном буллите с сыном

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал совместный буллит со своим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Это было очень круто, думаю, всем понравилось. Сергей был счастлив, постоянно улыбался, всегда спрашивал, когда уже начнётся хоккей. Он немного расстроился, когда всё закончилось. В целом всё прошло на высшем уровне, ребята веселятся. Сделать это с Сидом – особенный момент. Фанатам понравилось, нам тоже. Это здорово для игры, здорово для нас обоих. И для Сергея.
Сложно сказать, кто подал эту идею, я хотел вывести Сергея на лёд, но знал, что будет тяжело придумать что-то вместе с ним. Но обе стороны сказали: «Давайте сделаем это». Сергей исполнил отличный финт, я думал, он будет бросать щелчком. Он учится. Много видео смотрит. Неважно, кто забивает, он всегда разговаривает сам с собой, всегда старается повторить финты. Сергей – фанат хоккея, 100%. Это особенные моменты для меня и моей семьи», — цитирует Овечкина RMNB.
За совместный буллит хоккеисты получили высший балл от жюри и стали победителями конкурса на самый эффектный буллит.
- 4 февраля 2023
-
10:03
-
10:00
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:27
-
08:12
-
08:00
-
07:41
-
07:30
-
06:49
-
06:12
-
05:47
-
05:30
-
05:19
-
05:13
-
04:19
-
03:42
-
02:43
- 3 февраля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:37
-
23:26
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:44
-
22:37
-
22:27
-
22:25
-
22:22