«Дали сопернику подарок, типа воздуха». Фёдоров — о третьем периоде матча с «Салаватом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров остался недоволен действиями подопечных в третьем периоде матча с «Салаватом Юлаевым» (4:2). При счёте 3:0 армейцы позволили сопернику отыграть две шайбы.
«Серьёзный соперник, после их поражения 1:5 мы информировали ребят, что Уфа выйдет мобилизованной. У них быстрая команда, которая играет за счёт быстрого паса, за счёт быстрых движений. Поэтому нас с победой. Третий период у нас не получился, к сожалению. Качество игры с шайбой оставляет желать лучшего. Она должна оставаться в глубине зоны соперника, но это не получилось. Тем не менее молодцы, выстояли, довели дело до победы.
После счёта 3:0 был ли элемент самоуспокоенности? Я думаю, что у нас не было такого чувства, может, со стороны так смотрелось. «Салават» перешёл на три звена, если я так понял, они взвинтили темп, мы играли в четыре звена, потому что каждое звено, в принципе, играло очень хорошо. Нам удавалось играть короткие смены в каждом периоде. Но во втором мы переиграли две-три смены, не смогли вывести шайбу, когда у нас была на крюке, к сожалению, это внесло некоторые коррективы. Дали сопернику подарок, типа воздуха, и в третьем периоде мы понимали, что на этом всё не кончится, и совершили пару ошибок, которые привели к голам. И ненужные удаления, это понятно. Мы обязательно разберём эти моменты, они очень важны на этой стадии, особенно в конце регулярки, будем смотреть, помогать и корректировать ребят», — цитирует Фёдорова пресс-служба армейского клуба.
Эта победа позволила ЦСКА забраться на вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.
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