«Это подарок на день рождения Миллеру». Ротенберг — о победе в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал победу над «Ак Барсом» (7:4) подарком председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, которому 31 января исполнился 61 год.

«Забросили семь шайб в отсутствие Никиты Гусева? Вы же помните – первые четыре месяца мы играли без Гусева и у нас была рекордная серия. Из 25 матчей один проиграли в основное время и один – по буллитам. Всё. Думаю, это ответ на ваш вопрос. Конечно, нам обязательно нужен Гусев. Лучшая версия Гусева за все времена, когда он играл. Мы к этому придём. Будем сейчас работать. Детально всё обсудили – есть серьёзный план. Мы работаем по нему. Также работаем с другими игроками.

Наша система агрессивного современного хоккея с прессингом подразумевает лучшую физическую подготовку в лиге. Поэтому мы так начали сезон – очень серьёзно к нему готовились. Результат пришёл через работу. Обеспечили задел, поэтому сейчас имеем такой отрыв. Потом пошли травмы, мы сильно болели в поездке, был грипп, сложности, но так формируется команда. Вы ещё не видели лучшую игру СКА. Будет лучшая версия команды. Понимаем, в каком направлении идём. Получили обратную связь, что нам нужно сделать лучше. Во-первых, подвести хоккеистов к общему знаменателю физически и морально. Всё идёт вместе – физика и психология. Будем работать, понимая, что нужно делать. Есть план, мы моделируем разные ситуации.

Наконец-то поздравили с днём рождения Алексея Борисовича Миллера. «Газпром» и лично Алексей Борисович очень многое делают для нас. Он постоянно поддерживает, мотивирует. Эта поддержка очень важна, чтобы нам двигаться вперёд. Это подарок на день рождения Алексею Борисовичу. Дальше – больше. Всё только начинается. Отдельная благодарность за сегодняшний матч болельщикам. Атмосфера в Ледовом была одна из лучших, что я видел в своей жизни. Но и это не предел – будет ещё лучше», – цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Напомним, на первой минуте матча форвард «Ак Барса» Александр Радулов силовым приёмом выбил сразу несколько зубов хоккеисту СКА Валентину Зыкову. Место форварда армейцев в составе занял Эмиль Галимов, оформивший покер.