Ротенберг — о покере Галимова с «Ак Барсом»: не будем говорить, что он татарский Макдэвид

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал покер нападающего армейского клуба Эмиля Галимова в матче с «Ак Барсом» (7:4).
«С Эмилем такая история – он попал к нам благодаря своему желанию играть за СКА. В нашей команде у каждого игрока сумасшедшее желание играть за нас. Все проявляют инициативу. Волей судьбы случилось так, что Галимов перешёл к нам. У него очень много хороших качеств, и сегодня мы увидели тот результат, на который рассчитываем в каждом матче.
Эмиль может играть так всегда. Он обладает такими качествами – в плане катания, мастерства, спортивной злости, характера. Мы помним его хет-трик «Авангарду» Боба Хартли. Но не будем хвалить. Эмилю надо работать, чтобы он понимал – у него потенциал играть намного лучше. Не будем говорить, что он татарский Макдэвид. Пошутим, отдохнём и будем работать дальше. Ждём от него ещё лучшей игры в следующих матчах. Всё через работу», – цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.
В текущем сезоне КХЛ Галимов провёл 26 матчей, в которых отметился 14 набранными очками — забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+16».
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