Епанчинцев — о волевой победе над «Авангардом»: проявили командный дух, достали эмоции

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев остался недоволен игрой подопечных во втором периоде матча с «Авангардом» (3:2), но отметил характер команды, которая смогла забросить три шайбы в третьем периоде и одержать волевую победу.
«Невыразительная игра с нашей стороны. Особенно второй период. Радует, что проявили командный дух, удалось донести до ребят, да они и сами всё понимали. Добавили в агрессии, в движении. Счёт говорит сам за себя. Забросили три шайбы, выиграли в основное время. Достали те эмоции, которые позволили сегодня победить», — цитирует Епанчинцева пресс-служба хабаровского клуба.
Благодаря этой победе «Амур» вновь забрался на восьмую строчку в таблице Восточной конференции. В следующем матче хабаровский клуб 7 февраля сыграет на выезде с «Локомотивом».
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