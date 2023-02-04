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Епанчинцев — о волевой победе над «Авангардом»: проявили командный дух, достали эмоции

Епанчинцев — о волевой победе над «Авангардом»: проявили командный дух, достали эмоции
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев остался недоволен игрой подопечных во втором периоде матча с «Авангардом» (3:2), но отметил характер команды, которая смогла забросить три шайбы в третьем периоде и одержать волевую победу.

«Невыразительная игра с нашей стороны. Особенно второй период. Радует, что проявили командный дух, удалось донести до ребят, да они и сами всё понимали. Добавили в агрессии, в движении. Счёт говорит сам за себя. Забросили три шайбы, выиграли в основное время. Достали те эмоции, которые позволили сегодня победить», — цитирует Епанчинцева пресс-служба хабаровского клуба.

Благодаря этой победе «Амур» вновь забрался на восьмую строчку в таблице Восточной конференции. В следующем матче хабаровский клуб 7 февраля сыграет на выезде с «Локомотивом».

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«Амур» одержал волевую победу в матче с «Авангардом», забросив три шайбы в третьем периоде
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