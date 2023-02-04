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«Единорог в степени бесконечности». Журналист НХЛ сравнил Овечкина с мифическим существом

«Единорог в степени бесконечности». Журналист НХЛ сравнил Овечкина с мифическим существом
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Бывший вратарь клубов НХЛ и журналист Кевин Уикс сравнил российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби с единорогами.

«Если ты творишь историю НХЛ, ты в любом случае единорог. Есть просто разные уровни единорогов. Единорог в степени три, в степени четыре, в степени 10… Люди вроде Ови и Сида — единороги в степени бесконечности», — цитирует журналиста Washington Post.

В ночь на 5 февраля пройдут Матчи звёзд среди дивизионов НХЛ. Кросби и Овечкин сыграют за команду Столичного дивизиона. Первый матч хоккеисты проведут с командой Атлантического дивизиона. Начало матча запланировано на 3:55 мск. Сегодня хоккеисты вместе с сыном Овечкина Сергеем исполнили буллит в Матче звёзд НХЛ и стали победителями конкурса на самый эффектный буллит.

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