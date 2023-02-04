Плющев: Радулов в столкновении с Зыковым ничего не нарушал, просто жёстко встретил

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал силовой приём нападающего «Ак Барса» Александра Радулова против форварда СКА Валентина Зыкова на первой минуте матча. Форвард армейцев покинул площадку и в результате удара потерял несколько зубов.
«Дисквалифицировать? Он, по-моему, даже удаление не получил. Если подходить формально к трактовке правил, то Радулов ничего не нарушал: руки не поднимал, локоть не выдвигал, прыжок не делал в сторону соперника. Он жёстко встретил своего соперника на противоходе, а тот опустил голову. Вот и всё. Поэтому, если трактовать как хоккейные правила, то он действительно ничего не нарушал. Ну а то, что произошло, это тот момент, когда игрок, получивший травму, в общем-то сам не сориентировался в том моменте, потому что голову надо держать повыше при столкновении с соперником.
Любой жёсткий приём потрясает точно так же, как когда боксёр наносит крепкий удар. Хоккей — это контактная игра, и хоккеисты привыкают к таким жёстким моментам. Не всегда они приводят к выбитым зубам, но, видя улыбку Радулова, становится ясно, что он тоже получал такие удары. Я не думаю, что это настолько сильно отразится на хоккеисте, который свою профессию избрал. Тем более что парень сам по себе интересный игрок. Не думаю, что это потрясёт его», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».
После того как Зыков покинул площадку, его место в составе армейцев занял Эмиль Галимов, оформивший покер.
- 4 февраля 2023
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