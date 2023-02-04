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Плющев: Радулов в столкновении с Зыковым ничего не нарушал, просто жёстко встретил

Плющев: Радулов в столкновении с Зыковым ничего не нарушал, просто жёстко встретил
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал силовой приём нападающего «Ак Барса» Александра Радулова против форварда СКА Валентина Зыкова на первой минуте матча. Форвард армейцев покинул площадку и в результате удара потерял несколько зубов.

«Дисквалифицировать? Он, по-моему, даже удаление не получил. Если подходить формально к трактовке правил, то Радулов ничего не нарушал: руки не поднимал, локоть не выдвигал, прыжок не делал в сторону соперника. Он жёстко встретил своего соперника на противоходе, а тот опустил голову. Вот и всё. Поэтому, если трактовать как хоккейные правила, то он действительно ничего не нарушал. Ну а то, что произошло, это тот момент, когда игрок, получивший травму, в общем-то сам не сориентировался в том моменте, потому что голову надо держать повыше при столкновении с соперником.

Любой жёсткий приём потрясает точно так же, как когда боксёр наносит крепкий удар. Хоккей — это контактная игра, и хоккеисты привыкают к таким жёстким моментам. Не всегда они приводят к выбитым зубам, но, видя улыбку Радулова, становится ясно, что он тоже получал такие удары. Я не думаю, что это настолько сильно отразится на хоккеисте, который свою профессию избрал. Тем более что парень сам по себе интересный игрок. Не думаю, что это потрясёт его», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».

После того как Зыков покинул площадку, его место в составе армейцев занял Эмиль Галимов, оформивший покер.

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