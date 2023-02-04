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Дмитрий Рябыкин уволен с должности помощника главного тренера «Металлурга»

Дмитрий Рябыкин уволен с должности помощника главного тренера «Металлурга»
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Как стало известно «Чемпионату», Дмитрий Рябыкин уволен с должности помощника главного тренера «Металлурга». Главным тренером магнитогорского клуба остаётся Илья Воробьёв.

Напомним, Рябыкин был уволен с поста главного тренера «Авангарда» 10 октября. Руководство омского клуба было недовольно стартом «Авангарда» в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. «Авангард» из-за строительства нового стадиона проводил первые 12 матчей сезона на выезде. Через неделю после этого «Металлург» объявил, что специалист войдёт в тренерский штаб команды.

В последних 11 матчах магнитогорский клуб одержал лишь две победы и опустился на пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Металлург» проведёт 5 февраля с челябинским «Трактором».

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