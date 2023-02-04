Владимир Тарасенко считает, что НХЛ должна провести предсезонные матчи в Сибири

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на несколько вопросов перед Матчем звёзд Национальной хоккейной лиги. Форвард «блюзменов» высказался о новом возможном формате плей-офф. Кроме того, Тарасенко предложил свой вариант места, где НХЛ должна провести свои предсезонные матчи в будущем.
«Было бы весело один сезон провести плей-офф в формате, когда лучшие восемь команд Восточной конференции играют с восемью лучшими командами Западной. Было бы интересно увидеть такое.
Где НХЛ должна провести свои предсезонные матчи в будущем? В Сибири. Жители моего родного города будут очень счастливы», — приводит слова Тарасенко The Athletic.
Отметим, что сейчас ходят слухи о возможном проведении предсезонных матчей НХЛ в будущем сезоне в Австралии.
- 4 февраля 2023
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