Макдэвид рассказал, почему практически 20 лет играет под 97-м номером
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответил на вопрос, почему выбрал 97-й номер, под которым играет практически 20 лет.
«Довольно легко. Я выбрал его, когда мне было семь лет. Я попал в команду с восьмилетними игроками с 1996 года рождения. Я подумал, что было бы круто носить 97-й, потому что я родился в 97-м. Это что-то, что застряло в моей голове», — приводит слова Макдэвида The Athletic.
Напомним, канадский нападающий был задрафтован в 2015 году «Эдмонтоном» в первом раунде под общим первым номером. В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний Макдэвид принял участие в 50 матчах, в которых забросил 41 шайбу и отдал 51 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 92 очка.
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