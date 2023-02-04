Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид рассказал, почему практически 20 лет играет под 97-м номером

Макдэвид рассказал, почему практически 20 лет играет под 97-м номером
Комментарии

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответил на вопрос, почему выбрал 97-й номер, под которым играет практически 20 лет.

«Довольно легко. Я выбрал его, когда мне было семь лет. Я попал в команду с восьмилетними игроками с 1996 года рождения. Я подумал, что было бы круто носить 97-й, потому что я родился в 97-м. Это что-то, что застряло в моей голове», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Напомним, канадский нападающий был задрафтован в 2015 году «Эдмонтоном» в первом раунде под общим первым номером. В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний Макдэвид принял участие в 50 матчах, в которых забросил 41 шайбу и отдал 51 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 92 очка.

Новость по теме
«Он с другой планеты». Овечкин поделился мнением о Конноре Макдэвиде
«Ему всё равно, суперзвезда ли он в НХЛ». За что Макдэвида полюбили товарищи и соперники «Ему всё равно, суперзвезда ли он в НХЛ». За что Макдэвида полюбили товарищи и соперники
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023