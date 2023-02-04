Овечкин поделился мыслями о своём участии в 13-м Матче звёзд НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своём участии в Матче звёзд НХЛ — 2023.
«В этом году всё по-другому. Это здорово. Помню, когда я был немного моложе, мы делили скамейку с Бренданом Шенаханом и Роберто Луонго, с этими легендами. Это были особенные моменты. Прямо сейчас у нас с Кросби немного больше опыта, мы стали старше, больше отыграли, но да, это великолепно. Как я уже сказал, нам нравится проводить время в раздевалке с парнями, болтать, шутить. И, очевидно, для Сергея (сын Овечкина. — Прим. «Чемпионата») это тоже было что-то особенное», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
Отметим, что россиянин 13 раз вызывался на Матч звёзд НХЛ. Впервые это произошло 16 лет назад — в 2007 году.
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