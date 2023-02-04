Кросби — о Матче звёзд: приятно разделить с Овечкиным этот момент, наверстать упущенное

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался об участии в Матче звёзд НХЛ с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Приятно думать, что каждый раз, когда я попадал на Матчи звёзд, я ценил это и пытался извлечь из этого максимальную пользу. Но да, когда становишься старше, то понимаешь: ты не знаешь, частью скольких подобных мероприятий ты ещё станешь. Я всегда ценил возможность увидеть знакомые лица и познакомиться с новыми парнями, просто увидеть, на что способны ребята, увидеть все их навыки, которые они демонстрируют в лиге.
Овечкин? Мы играли друг против друга в течение долгого времени, но возможность делиться таким опытом, я думаю, довольно уникальна. Мы всегда проводили важные матчи друг против друга, и, очевидно, на нашу игру всегда смотрели под микроскопом. Но мне приятно разделить с ним этот момент, когда у нас есть возможность находиться в такой расслабленной обстановке и просто немного наверстать упущенное», — приводит слова Кросби Sportsnet.
- 4 февраля 2023
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