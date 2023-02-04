«В НХЛ всё выглядит хорошо». Костин объяснил, почему играет под 21-м номером в «Эдмонтоне»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин объяснил, почему играет в клубе под 21-м номером.

«Они просто отдали мне его. Я предпочитаю 24, но он уже был у Багси (Брэд Мэлоун). Я получил этот номер, когда мне было 11 лет и я перешёл в «Динамо». Я выбирал его для игр за сборную и клубы. Мне он просто нравится. Но в НХЛ всё выглядит хорошо», — приводит слова Костина The Athletic.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний российский нападающий принял участие в 34 матчах, в которых забросил девять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 13 очков. Костин был обменян в «Эдмонтон» из «Сент-Луис Блюз» в начале октября 2022 года.