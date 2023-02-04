Пресс-служба «Питтсбурга»: не каждый день увидишь гол, забитый с передач Кросби и Овечкина

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» в «Твиттере» отреагировала на гол четырёхлетнего Сергея Овечкина в конкурсе на лучший буллит в рамках Матча всех звёзд НХЛ. Юный хоккеист забросил шайбу после розыгрыша со своим отцом Александром и канадским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Не каждый день увидишь гол, забитый с передач Сидни Кросби и Алекса Овечкина», — говорится в сообщении.

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Отметим, что в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ — 2023 победителями с 40 очками стали нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Спортсмены вышли на лёд вместе с сыном Овечкина, который сумел реализовать буллит. Также в конкурсе принимали участие Давид Пастрняк («Бостон Брюинз», 38 очков), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз», 31) и Митч Марнер («Торонто Мэйпл Лифс», 21).