В ФХР заявили, что взяли ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» на контроль
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В Федерации хоккея России прокомментировали ситуацию с задолженностями по выплате зарплат.
«В адрес Федерации хоккея России поступило письмо от хоккейного клуба «Ермак», г. Ангарск, выступающего в PARI ВХЛ — Кубке Шёлкового пути, о тяжёлом финансовом положении клуба. Перед началом текущего сезона клубом были предоставлены финансовые гарантии на участие в соревновании от администрации Ангарского городского округа, однако на сегодняшний день у клуба имеются задолженности перед хоккеистами, тренерским штабом, персоналом и лигой. ФХР взяла ситуацию на контроль, направила обращение на имя губернатора Иркутской области с просьбой об оказании содействия в урегулировании данной ситуации», — сказали «Чемпионату» в ФХР.
Комментарии
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