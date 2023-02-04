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Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
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Вратарь «Торпедо» пошёл меняться, увидев нарушение. Но удалили его товарища — за симуляцию

Вратарь «Торпедо» пошёл меняться, увидев нарушение. Но удалили его товарища — за симуляцию
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В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимает минское «Динамо». К концу второго периода счёт равный — 2:2.

На 27-й минуте случился забавный момент. Защитник «Торпедо» Максим Федотов, с шайбой пытаясь выехать из зоны, после контакта с форвардом «Динамо» Седриком Пакеттом упал на лёд. Голкипер нижегородцев Адам Гуска, увидев это, поехал меняться на шестого полевого игрока. Тем не менее практически сразу после этого судьи остановили встречу и выписали удаление. Однако наказан был не Пакетт, а Федотов. Рефери увидели симуляцию со стороны игрока «Торпедо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что минчане реализовали это удаление.

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