Кросби оценил празднование Овечкина-младшего после гола на Матче звёзд НХЛ
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Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о праздновании сына российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — Сергея. Хоккеисты исполнили совместный буллит, который реализовал Ови-младший. Жюри поставили этому голу максимальное количество баллов.
«Мне понравилось празднование Ови-младшего. Я даже не думаю, что это было отрепетировано. Это была чистейшая радость.
Для Алекса это было очень важно. Думаю, если бы вы спросили его о том же, он бы сказал вам, что, когда мы были молодыми игроками, а рядом были ребята постарше на Матче всех звёзд, мы чувствовали то же самое. Несмотря на то что мы немного старше, мы ценим возможность провести некоторое время с парнями», — приводит слова Кросби Sportsnet.
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