Игроки «Торпедо» и «Динамо» устроили яркую драку, едва не спровоцировав массовую потасовку

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимает минское «Динамо». После второго периода счёт равный — 2:2.

После сирены, оповещающей о завершении второго игрового отрезка, между нападающим «Торпедо» Данилом Веряевым и форвардом «Динамо» Ником Меркли произошла яркая драка. Сначала нижегородец применил жёсткий силовой приём против канадца, последнему такое не понравилось, и он ударил соперника клюшкой. После этого между игроками завязалась драка, к которой едва не присоединилось ещё несколько хоккеистов, включая Седрика Пакетта.

После серии взаимных ударов Меркли уложил Веряева на лёд. В итоге каждому выписали по пять минут штрафа, а канадцу ещё и две минуты за толчок клюшкой.

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