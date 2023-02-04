Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игроки «Торпедо» и «Динамо» устроили яркую драку, едва не спровоцировав массовую потасовку

Игроки «Торпедо» и «Динамо» устроили яркую драку, едва не спровоцировав массовую потасовку
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимает минское «Динамо». После второго периода счёт равный — 2:2.

После сирены, оповещающей о завершении второго игрового отрезка, между нападающим «Торпедо» Данилом Веряевым и форвардом «Динамо» Ником Меркли произошла яркая драка. Сначала нижегородец применил жёсткий силовой приём против канадца, последнему такое не понравилось, и он ударил соперника клюшкой. После этого между игроками завязалась драка, к которой едва не присоединилось ещё несколько хоккеистов, включая Седрика Пакетта.

После серии взаимных ударов Меркли уложил Веряева на лёд. В итоге каждому выписали по пять минут штрафа, а канадцу ещё и две минуты за толчок клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Вратарь «Торпедо» пошёл меняться, увидев нарушение. Но удалили его товарища — за симуляцию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023