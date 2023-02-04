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«Торпедо» одержало шестую победу подряд, обыграв минское «Динамо»

«Торпедо» одержало шестую победу подряд, обыграв минское «Динамо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Белевич (Сато) – 18:57 (5x5)   1:1 Козун (Зоркин) – 24:31 (5x5)   1:2 Душак (Зоркин, Козун) – 27:41 (5x4)   2:2 Сизов (Виноградов, Дарьин) – 36:52 (5x5)   3:2 Дарьин (Кручинин, Гончарук) – 40:20 (4x3)

На 19-й минуте Андрей Белевич с передачи Ю Сато вывел нижегородцев вперёд. На 25-й минуте Брэндон Козун после паса Никиты Зоркина сравнял счёт. Через три минуты уже минчане вышли вперёд — Джозеф Душак реализовал большинство. На 37-й минуте Антон Сизов восстановил равенство в счёте. На 21-й секунде третьего периода Александр Дарьин забил третий гол в ворота динамовцев. Очки за результативные передачи получили Алексей Кручинин и Сергей Гончарук.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Адмиралом». «Динамо» примет «Спартак». Оба матча состоятся 7 февраля.

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