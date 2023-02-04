Кирилл Капризов оставил автограф для юного фаната на джерси Никиты Кучерова

Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере» рассказал забавную историю, связанную с российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. На Матче звёзд НХЛ молодой форвард
«Капризов подписал джерси Кучерова и кепку с символикой „Лайтнинг“ для юного фаната. Лол», — говорится в сообщении.
Отметим, что Капризов принял участие лишь в одном конкурсе мастерства, не отметившись ничем примечательным.
Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги на счету россиянина 27 заброшенных шайб и 32 результативные передачи в 48 матчах за клуб.
«Миннесота» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 58 очков в 48 встречах. Следующий матч команда проведёт с «Аризоной Койотс». Встреча состоится 7 февраля и начнётся в 4:00 мск.
- 4 февраля 2023
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