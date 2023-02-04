Кросби оценил шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за великим хоккеистом Уэйном Гретцки. Кроме того, игрок «пингвинов» оценил шансы 37-летнего форварда на установление нового рекорда по количеству голов в истории НХЛ.
«Он на пути к рекорду, на хорошем ходу. Надеюсь, он побьёт его», — приводит слова Кросби TSN.
Напомним, Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. На счету российского нападающего 812 шайб. Капитан «Вашингтона» отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 82 гола, у великого канадца 894 шайбы за карьеру.
Отметим, что в гонке лучших бомбардиров Кросби обходит Овечкина на данный момент. У канадца 1469 очков за карьеру, у россиянина — 1464.
- 4 февраля 2023
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